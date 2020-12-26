Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta'ya yol göründü

Haberde Samatta’nın Belçika ekibi Club Brugge’a gitme ihtimalinin yüksek olduğu da belirtildi. 28 yaşındaki forvet sakatlığı nedeniyle F.Bahçe forması giyemiyor.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonki adresi merak edilirken bir teklif de İspanya'dan geldi.
Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Beşiktaş, Nijeryalı oyuncunun annesini kaybettiğini duyurdu.
NBA ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones, yaşamını yitirdi.
MKE Ankaragücü'nde deneyimli futbolcu Emre Güral'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Cezayirli forvet Islam Slimani, Leicester'dan ayrılarak Fransa Ligue 1'e dönmeye hazırlanıyor.