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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:30
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 8 eksik var

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 8 eksik var

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın kadrosu açıklandı.

Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Diego Perotti, Sinan Gümüş, Mbwana Samatta, Kemal Ademi ve Harun Tekin kadroda yer almadı.

İşte Sarı-Lacivertlilerin kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Oytun, Gökhan Gönül, Uğur, Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp, Yiğit, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ömer, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse.

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