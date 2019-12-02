Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kadrosunda büyük revizyon olacak

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında kadroda değişiklikler olacak. Kırmızı kart cezasını kupa maçında çekecek olan Gustavo, Hasan Ali'nin yerine sol beke geçecek. Cezalı Dirar'ın yerine Isla oynayacak. Tolga Ciğerci de orta sahaya geçiyor.

DENİZ TÜRÜÇ ARTIK 10 NUMARAYI İSTİYOR!

Göztepe maçında forvet arkası oynayan Deniz Türüç, sol kanattan daha etkili gözüktü. Deniz Türüç'ün artık bu bölgede oynamak istediği ifade edildi.

KRUSE'NİN ŞUTU 26 GOLÜ SIFIR!

Göztepe maçında yeniden sahalara dönen Max Kruse bu sezon ligde 26 şut attı. Ama Kruse henüz fileleri sarsmış değil.

(Takvim)