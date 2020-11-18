Fenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa devlerinin kıskacında

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Sky Sport News'taki Transfer Update-die Show Programı'nda gündem Ömer Faruk Beyaz'dı. ‘Türk Messi' benzetmesi yapılan genç yıldızın sözleşmesinin biteceğine dikkat çekildi ve Schalke'ye gidebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe altyapısının göz bebeği Ömer Faruk Beyaz’ın geleceği belirsizliğini koruyor. 17 yaşındaki yıldız adayının sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Henüz Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlamayan Ömer Faruk’un, forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediği iddiası bir süredir gündemde. Bu iddialara bir yenisi Almanya’dan geldi! Sky Sports News kanalında her pazartesi yayınlanan Transfer Update-die Show programının bu haftaki konusu Ömer Faruk Beyaz’dı. Genç yıldıza geniş bir yer ayrılan programda 17 yaşındaki oyuncu için ‘Türk Messi’ benzetmesi yapıldı.

Emre, menajerini bekliyor

Ömer Faruk’un, Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemediği özellikle vurgulandı. Bundesliga Kulüpleri’nin son yıllarda genç futbolcular için cazibe merkezi haline geldiği, Ömer Faruk’un da Schalke’ye gidebileceği kaydedildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, yaptığı son açıklamada menaceri İstanbul’a geldiğinde Ömer Faruk’un sözleşmesini uzatmak için görüşeceklerini söylemişti.