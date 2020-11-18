Fenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa devlerinin kıskacında

Fenerbahçe altyapısının göz bebeği Ömer Faruk Beyaz’ın geleceği belirsizliğini koruyor. 17 yaşındaki yıldız adayının sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Henüz Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlamayan Ömer Faruk’un, forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediği iddiası bir süredir gündemde. Bu iddialara bir yenisi Almanya’dan geldi! Sky Sports News kanalında her pazartesi yayınlanan Transfer Update-die Show programının bu haftaki konusu Ömer Faruk Beyaz’dı. Genç yıldıza geniş bir yer ayrılan programda 17 yaşındaki oyuncu için ‘Türk Messi’ benzetmesi yapıldı.
Emre, menajerini bekliyor
Ömer Faruk’un, Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemediği özellikle vurgulandı. Bundesliga Kulüpleri’nin son yıllarda genç futbolcular için cazibe merkezi haline geldiği, Ömer Faruk’un da Schalke’ye gidebileceği kaydedildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, yaptığı son açıklamada menaceri İstanbul’a geldiğinde Ömer Faruk’un sözleşmesini uzatmak için görüşeceklerini söylemişti.
Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.
Türkiye'de 7. şampiyonluğuna imza atan ve F1'de tarihin 1 numarası olan Hamilton'a İngiliz hükümetinin “Sir” unvanı vermesi tartışılıyor.
Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.
Beşiktaş'ın 2009 şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fabian Ernst, siyah-beyazlı yönetimi mutlu edecek bir teklifte bulundu.