Fenerbahçe'nin genç boksörleri gelecekten umutlu

Fenerbahçe Kulübünün genç boksörleri, milli formayla Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alabilmek için var güçleriyle çalışıyor.

Fenerbahçe Boks Takımı Başantrenörü Ali Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcuyla katıldıklarını, her sene olduğu gibi bu şampiyonada da hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye'de Fenerbahçe'nin boksun lokomotifliğini yapan bir kulüp olduğunu ifade eden Çıtak, boks denince akla Fenerbahçe'nin geldiğini kaydetti.

Çıtak, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gençlere çok önem verdiklerini, iyi boksörler yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, kulüp olarak şimdiye kadar boksta önemli dereceler aldıklarını, başarılarının artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

"Hedefimiz, bu ülkeye hayırlı insanlar ve iyi sporcular yetiştirmek"

Fenerbahçe olarak Türkiye'ye olimpiyatlarda altın madalya kazandırmak için uğraş verdiklerini belirten Çıtak, "Şu anda milli takımda 4-5 erkek ve 4-5 kadın sporcumuz var. Bunların olimpiyat kotasına ulaşmaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizim kulüp olarak hedefimiz, bu ülkeye hayırlı insanlar ve iyi sporcular yetiştirmek, olimpiyatlarda da altın madalyayı görmek." diye konuştu.

Başantrenör Çıtak, bu hedeflerine sonuna kadar inandıklarına işaret ederek, yönetimin de boks takımını çok iyi desteklediğini ve kendilerine her türlü imkanı verdiğini aktardı.

Genç Erkek Milli Takımı'nda gelecek vadeden önemli sporcular olduğunu kaydeden Çıtak, "Bu sporcularımızın içerisinde en az 4'ü, gelecek üzerine çalışma yaptığımız sporcular. Bu sporcular, 2024'e hazırlanıyor. Biz, bu sporcularımızla özel olarak ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç boksörlerin hedefi olimpiyatlar

56 kiloda mücadele eden Ömer Faruk Korkut, boksa ailesinin desteğiyle 8 yıl önce başladığını, şu ana kadar yurt içi ve yurt dışında katıldığı şampiyonalarda çok sayıda madalya kazandığını söyledi.

Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini ancak her sporcu gibi hayalinin olimpiyatlara da katılmak olduğunu aktaran Ömer Faruk Korkut, "Bunun için doğru bir yerde spor yapıyorum. İnşallah, Allah'ın izniyle hedeflerimizin peşinden gideceğiz. Bize destek veren hocalarıma ve aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ömer Faruk Korkut, boksun kendisi için yaşam tarzı olduğunu belirterek, imkanı olan gençlere bu sporu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

64 kiloda mücadele eden Mehmet Aydemir ise ağabeyi vesilesiyle boksla tanıştığını ve 10 yıldır bu sporla ilgilendiğini anlattı.

Mehmet Aydemir, şimdiye kadar katıldığı birçok organizasyonda Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiğini kaydederek, bundan sonra da başarı çıtasını artırarak sürdüreceğini dile getirdi.

Hedefinin 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almak olduğunu belirten Mehmet Aydemir, "İnşallah olimpiyatlarda madalyalar kazanmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

69 kilo sporcusu Hamza Yıldız, babasının teşvikiyle başladığı boksu 11 yıldır yaptığını, olimpiyatlarda yer alabilmek için çalıştığını, bu konuda antrenörlerinin sürekli desteğini gördüklerini söyledi.

81 kiloda mücadele eden Muhammet Fırat Deniz ise bu branşta hedeflerinin olduğunu, gece gündüz demeden bu hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti.