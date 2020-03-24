Fenerbahçe'nin Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka geri dönüyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi: 1+1 yıllık

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.