Fenerbahçe'nin Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardığı iddia edildi

Fenerbahçe'de şu anda iki büyük gündem maddesi var. İlki corona virüsü sebebiyle kulübün mali döngüsünün sağlanması ikincisi ise yeni hocanın kim olacağı.
İlki için yönetim kısa, orta ve uzun vadeli çözümler ararken ikincisi için ise Avrupa'dan farklı iddialar geliyor. Belçika basını, eski milli takım teknik direktörleri Marc Wilmots'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyururken İtalyanlardan ise bambaşka bir iddia geldi.
OYUNCULARINI ARADI
İtalyanların popüler radyo istasyonlarından Radio Kiss Kiss, Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco ile el sıkıştığını hatta tarafların oyuncu transferlerini dahi görüştüklerini iddia etti.
Haberde Di Francesco'nun Roma'dan eski öğrencileri Javier Pastore, Maxime Gonalons ve Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Steven Nzonzi ile temas kurduğu belirtildi. Francesco'nun 3 yıldızını kendisiyle birlikte İstanbul'a götüreceği iddia edildi.
HEDEF SANCISIZ DÖNÜŞÜM
Eusebio Di Francesco, Fenerbahçe'nin yeni hocası olursa birlikte çalışma alışkanlığı olduğu oyuncularını da yanına alacak.
İtalyan çalıştırıcı, üç tecrübeli orta saha oyuncusuyla kafasındaki futbol anlayışını ve sistemini takıma daha çabuk yansıtabilecek.
(Sabah)
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.
İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.
Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.
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