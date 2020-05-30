Fenerbahçe'nin eski yıldızı trafik kazası geçirdi

Koronavirüs salgını sebebiyle 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig yarışı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, işi sıkı tutup sık sık oyuncularıyla konuşuyor. Terim, takımıyla yaptığı konuşmada şampiyonluk istediğini dile getirdi. İşte o sözler...

Serhat Akın'dan olay sözler!

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.