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  • Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, kılık değiştirerek derbiyi kale arkası tribününden izledi
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:05
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:05

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, kılık değiştirerek derbiyi kale arkası tribününden izledi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, kılık değiştirerek derbiyi kale arkası tribününden izledi

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği derbide tribünlerde sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, mücadeleyi kılık değiştirerek kale arkası tribününden izlediğini duyurdu. Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo'da yönetici olarak görev yapan Lugano, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca gerçek öğrenildi.

2006 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Lugano, 2011'de sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu. Lugano, derbilerde sert oyunu ve golleriyle dikkat çekiyordu. Lugano, Fenerbahçe'de oynadığı süreçte 12 kez rakip olduğu Galatasaray'a 2 gol atarken 3 maçta kırmızı kart görmüştü.

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