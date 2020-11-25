Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brad Wanamaker, Golden State Warriors'a imza attı

NBA'in son yıllarına başarılarıyla damgasını vuran fakat geçtiğimiz sezon Stephen Curry ve Klay Thompson'ın sakatlığı sonrası kötü bir sezon geçiren Golden State Warriors, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
Başarılı şutörü Klay Thompson'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık sonrası bu sezon da parkelerden uzak kalacak olması, Warriors'ı arayışa itti. Kelly Oubre Jr.'ı kadrosuna dahil eden Golden State, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brad Wanamaker'la da anlaştı. Transfer Golden State Warriors'ın resmi hesaplarından da duyuruldu.
1989 doğumlu Brad Wanamaker, 2016-17 sezonunda Darüşşafaka'da, 2017-18 sezonunda ise Fenerbahçe Beko'da forma giymişti. ABD'li oyun kurucu, Fenerbahçe sonrası NBA'de 2 sezon Boston Celtics forması giydi.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.