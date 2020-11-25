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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:32
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brad Wanamaker, Golden State Warriors'a imza attı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brad Wanamaker, Golden State Warriors'a imza attı

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Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızlarından Brad Wanamaker, NBA ekiplerinden Golden State Warriors ile anlaştı.

NBA'in son yıllarına başarılarıyla damgasını vuran fakat geçtiğimiz sezon Stephen Curry ve Klay Thompson'ın sakatlığı sonrası kötü bir sezon geçiren Golden State Warriors, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Başarılı şutörü Klay Thompson'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık sonrası bu sezon da parkelerden uzak kalacak olması, Warriors'ı arayışa itti. Kelly Oubre Jr.'ı kadrosuna dahil eden Golden State, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brad Wanamaker'la da anlaştı. Transfer Golden State Warriors'ın resmi hesaplarından da duyuruldu.

1989 doğumlu Brad Wanamaker, 2016-17 sezonunda Darüşşafaka'da, 2017-18 sezonunda ise Fenerbahçe Beko'da forma giymişti. ABD'li oyun kurucu, Fenerbahçe sonrası NBA'de 2 sezon Boston Celtics forması giydi.

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