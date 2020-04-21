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aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 18:40
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  • 21 Nisan 2020 Salı 18:40

Fenerbahçe'nin eski hocası sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin eski hocası sözleşmesini uzattı

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Hollanda ekiplerinden Feyenoord, tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat ile sözleşme uzattı.

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran 72 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, kulübü Feyenoord ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.

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