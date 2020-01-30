Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Benzia, Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu

Tahkim Kurulu'nun kararına çok sert cevap

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin transfer talimatnamesinin 20. maddesine yaptığı itirazı da reddetti. Maddeye göre; kulüpler yeni transferlerinin sözleşmelerini, transfer dönemlerinin son gününde en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler ise Tahkim Kurulu’nun verdiği karara sert cevap verdi.