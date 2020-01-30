Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Benzia, Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu

Dijon Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benzia ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa'nın Olympique Lyon ve Lille ekiplerinde forma giyen Benzia, Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kiralık olarak görev yapmıştı.
Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan Benzia, takımıyla bu sezon 9 maça çıktı.
Ligue 1'de 21 haftada 21 puan toplayan Dijon, 17. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'in lisansı çıkarıldı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'e ilişkin açıklama yaptı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin transfer talimatnamesinin 20. maddesine yaptığı itirazı da reddetti. Maddeye göre; kulüpler yeni transferlerinin sözleşmelerini, transfer dönemlerinin son gününde en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler ise Tahkim Kurulu’nun verdiği karara sert cevap verdi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın yıldızı Haris Hajradinovic'e PFDK tarafından 3 maç men cezası verildi.