  • $6,0353
  • 6,7459
  • 248.067
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 20:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 20:23

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık vefat etti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık vefat etti

Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı.

S-400 Mü, Patriot Mu? Hangisi Daha Etkili?

<p><span style='color: rgb(10, 10, 10); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

Soğukkanlılık Sembolü İlan Edildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tayvan'da savaş uçakları otobana iniş yaptı

Bakan Akar operasyonu böyle yönetti!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.