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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 09:38
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Fenerbahçe'nin Emmanuel Dennis için girişimlerde bulunduğu iddia edildi

Fenerbahçe'nin Emmanuel Dennis için girişimlerde bulunduğu iddia edildi

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Nijerya basını, Fenerbahçe'nin, Club Brugge'un genç golcüsü Emmanuel Dennis için girişimlerde bulunduğunu yazdı. Nijeryalı forvetin kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunurken oyuncunun piyasa değeri 13,5 milyon Euro.

Nijerya basını, piyasa değeri 13,5 milyon Euro olan Emmanuel Dennis için Fenerbahçe’nin girişimlerde bulunduğu konusunda ısrarcı. Ancak yapılan haberde, golcü oyuncu için İngiliz ekibi Arsenal ve İtalyan takımı Napoli’nin de Club Brugge ile temasa geçtiği belirtildi.

Dennis için büyük bir kapışma olacağı yorumu yapıldı.

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