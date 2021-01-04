Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi

Fenerbahçe yıllardır peşinde olduğu Edin Visca için yeniden devrede.

Fenerbahçe, yıllardır yıldız futbolcunun transferi için uğraşsa da Başakşehir ile anlaşma sağlanamamıştı. Turuncu-Lacivertliler, şampiyon olmadan önemli oyuncularını göndermeme kararı almıştı. Başakşehir geçen sezon şampiyonluğa ulaştı, Visca, Devler Ligi’nde oynamak için sezon başında takımında kaldı. Başakşehir’in ligde iddiasız bir hale gelmesi, transferi bu dönemde bitirmek için yönetimi ümitlendirdi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, yakın ilişki içinde olduğu Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek adına harekete geçti. Fenerbahçe, bu transferde, Başakşehir’de kiralık oynayan Deniz Türüç’ü mutlaka takasta kullanmayı planlıyor. Para olarak ise 3 milyon Euro’ya kadar çıkılması muhtemel görünüyor

Yıllardır büyüklerin gözdesi olan ve Başakşehir'den ayrılmak isteyen Boşnak yıldızın da Kadıköy'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Ayrıca bu transferde Kemal Ademi, Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar gibi isimler de takas paketine dahil olabilir.