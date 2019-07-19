Fenerbahçe'nin Diego Costa hayalleri suya düştü! Tam 4 dev Atletico Madrid'in kapısını çaldı

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Bu sezon Diego Simeone’nin planları arasında yer almadığı belirtilen ve adı sık sık Flamengo, Fenerbahçe, Everton, Wolves gibi kulüplerle anılan Diego Costa için son olarak Roma da devreye girdi.

HİGUAİN OLMUYORSA COSTA

Şu ana kadar transfere yaklaşık 95 milyon Euro harcamasına rağmen hücum hattında yetersiz kalan Roma’nın Diego Costa ile masaya oturacağı belirtilirken, Serie A devinin Gonzalo Higuain’e imza attıramamasın ardından forvet arayışını Costa ile sonlandıracağı öğrenildi. Atletico Madrid’den yıllık 9 milyon Euro kazandığı ifade edilen 30 yaşındaki forvet için Paulo Fonseca’nın olumlu rapor verdiği bildirilirken, sarı kırmızılı yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalya’ya çıkarma yapacağı anlaşıldı.

Transfer rakamı konusunda herhangi bir bilginin verilmediği dikkat çekerken, bu kadar dev kulüp arasında Fenerbahçe’nin İspanyol forveti renklerine bağlaması oldukça zor görüldüğü ifade edildi.