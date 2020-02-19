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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:58
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:58

Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu 12. Adam

Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu 12. Adam

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Yarışta olmak ya da olmamak maçı anlamına gelen Galatasaray derbisi öncesi takımın önemli eksikleri var. Ancak Fenerbahçe’nin en önemli gücü, 12. adamı arkasında olacak. Kadıköy’de derbi kapalı gişe oynanacak.

Fenerbahçe, Ankaragücü yenilgisiyle zirve yarışında ağır yara aldı. Ersun Yanal’ın öğrencileri, 1 maçı eksik olan Trabzonspor’un 6 puan gerisinde kaldı. Pazar günü Galatasaray ile oynanacak maçı şampiyonluk yarışında ‘olmak ya da olmamak’ anlamını taşıyor. Ayrıca alınacak bir kötü sonuç, Ersun Yanal’ın koltuğunu kaybetmesine de neden olabilir. Böylesi kritik maçta Gustavo cezalı, Emre ve Rodrigues ise sakat. Takımda önemli eksikler olsa da en önemli silah, 12. Adam üzerine düşen görevi yapmaya hazır!

 

Cehennemi yaşatacaklar

Taraftar grupları, sezonun en önemli maçı için hazırlıklara başladı. Sosyal medyada organize olan Sarı- Lacivertli futbolseverler, derbi öncesi koreografi gösterisi yapmayı planlıyor. 12. Adam, maçta ise Galatasaray’a adeta cehennemi yaşatacak. İlk düdükle birlikte takıma inanılmaz bir destek verecek olan 50 bin taraftar, Fenerbahçeli futbolcuların itici gücü olacak.

(Fanatik)

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