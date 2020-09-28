Fenerbahçe'nin derbi tesellisi sahadaki üstünlük

Hafta içi yapılan çalışmalarla sarı-kırmızılı ekibi analiz eden ve oyun kurgusunu ona göre hazırlayan teknik direktör Erol Bulut, özellikle Ozan Tufan ve Gustavo'nun göstermiş oldukları iyi performanstan da mutlu oldu. Yapılan özel çalışmalar ile savunma kurgusunu sağlam kuran Erol Bulut, takıma yeni katılan oyuncuların da derbi atmosferini yaşayarak önlerindeki maçlara daha konsantre olmaları için önemli bir adım attı.
6 futbolcunun kadroya alınmadığı karşılaşmada 10 yeni isim ise sarı-lacivertli forma ile derbi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte Tisserand, Lemos, Sosa, Valencia, Mame Thiam ilk 11'de, Mert Hakan Yandaş ve Samatta ise sonradan dahil olarak derbi atmosferini soludu. Yedekler arasında yer alan Sinan Gümüş, Nazım Sangare ve Novak ise şans bulamadı. Gelecek için umut vadeden bir takım görüntüsü gösterdikleri için mutlu olan Fenerbahçeli futbolcular, önlerindeki mücadelelere daha iyi hazırlanarak taraftarlarını sevindirmenin hesaplarını yapıyor.
EROL BULUT: 25 MİLYONU TEMSİL EDİYORSUNUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, öğrencilerine yaptığı konuşmada derbinin sadece kendilerini değil, 25 milyon sarı-lacivertliyi ilgilendirdiğini belirterek, oyuncularının taraftarları mutsuz etmeye hakları olmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin kazanmasının taraftarların mutluluk sebebi olduğunu vurgulayan Bulut, kaçan galibiyete isyan etti. Genç teknik adam, Türk Telekom Stadı'ndan mutlu ayrılabilecekken alınan sonucun kimseyi memnun etmediğini dile getirdi.
KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI YARIN START ALACAK
Fenerbahçe'de dün oynanan Galatasaray maçında görev alan futbolcular günü izinli geçirdi. Takımda görev alamayan oyuncular ise bugün idman yaptı. Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Karagümrük'ü konuk edecek sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile start verecek.
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