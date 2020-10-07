Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Bilal Budak, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu

SPOR GÜNDEMİ

İnanılmaz! Tam 192 gollük imza İnanılmaz! Tam 192 gollük imza Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 16 futbolcunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri parmak ısırttı. Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızları, geride bıraktığımız sezonda toplam 127 gol, 65 asist yaparak 192 gole direkt katkı sağladı.

Fenerbahçe gözdesini Keçiörengücü'ne kaptırdı Fenerbahçe gözdesini Keçiörengücü'ne kaptırdı TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.

Erol Bulut'un adeta iki tane ilk 11'i oldu Erol Bulut'un adeta iki tane ilk 11'i oldu Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.

Sergen Yalçın: 'Benden mucize beklemeyin' Sergen Yalçın: 'Benden mucize beklemeyin' Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Ben, John of God değilim; benden mucize beklemeyin " dedi.

Fatih Terim'den yeni sayfa Fatih Terim'den yeni sayfa Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.