Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 16 transferden sadece 3'ü düzenli olarak ilk 11'de oynuyor

Volkan'dan kaleyi devralan Harun, G.Saray'dan transfer edilen Serdar ve Jailson dışında görev yapan isimler, geçen yıl kadroda bulunan futbolcular.

Skrtel, Valbuena, Soldado gibi oyuncular takımın ana gövdesini oluşturuyor. Dirar ve Topal, Hasan ve Isla, Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri.

Eljif ve Ekici ise 10 numarada değişmeli kullanılıyor. Bu sezon gelenlerden Tolga, Benzia, Slimani kadro dışı. Barış ve Reyes kiralık. Ayew, Zajc, Tolgay, Sadık yedek. Frey son maçta kadroya alınmadı. Moses sakatlıktan yeni çıktı. Ferdi ve Berke ise henüz A takıma hazır değil.

(Sabah)