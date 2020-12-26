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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:01
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Fenerbahçe'nin bu sezon eksik oyuncularla başı dertte

Fenerbahçe'nin bu sezon eksik oyuncularla başı dertte

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AKŞAM

F.Bahçe, sakat, hasta ve cezalı futbolcularının yokluğunda hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Kanarya, 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı.

Fenerbahçe'de sakatlıklar ve hastalıklar “geniş kadroyu” daralttı. Kanarya’da söz konusu eksikliklerden oluşan sorunlar nedeniyle geçen 14 haftada 21 kişilik kadroda sürekli eksiklikler yaşandı. Fenerbahçe’de ligde geride kalan 14 haftada 25 kişilik A Takım listesinden 23 oyuncu farklı gerekçelerle en az 1 kere forma giyemedi. Teknik Direktör Erol Bulut, eksik futbolcular nedeniyle hiçbir maça üst üste aynı 11 ile çıkamadı. 

9 EKSİKLE ÇIKTI!

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde bahsi geçen dönemde 23 oyuncu, toplam 78 kez çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemedi. Fenerbahçe bu dönemde bir lig maçında en az 3, en fazla ise 9 eksikle boy gösterdi.

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