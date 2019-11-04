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  3. Fenerbahçe'nin bu sezon 10. kez topu direkte patladı

Fenerbahçe'nin bu sezon 10. kez topu direkte patladı

Fenerbahçe'nin bu sezon 10. kez topu direkte patladı

Fenerbahçe, bu sezon direklere takılan takımların başında geliyor.

10 kez topu direkte patlayan sarılacivertlileri, Y.Malatya, G.Birliği ve Alanya (6) ile Başakşehir (5) takip ediyor. Kanarya dün Kayseri karşısında 24'te Moses, 38'de Vedat, 72'de Gustavo ile direği nişanladı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon İstanbul dışına çıktığı 3 deplasmandan 2 yenilgi ile döndü. Alanya'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Kayseri'ye de 1-0 yenildi.

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