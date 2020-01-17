Fenerbahçe'nin borç yapılandırmasıyla ile ilgili karar bugün açıklanıyor

Sarı- Lacivertliler, diğer kulüplerin aksine Bankalar Birliği ile anlaşmadı. Ali Koç ve yönetimi, iki özel bankayla borç yapılandırma anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sonrası harcama limitlerinin revize edilmesi için Sicil Kurulu'na başvuruda bulundu. Kurul bugünkü toplantısında başvuruyu inceleyecek ve bir karara varacak.
AÇIK 82 MİLYON TL
Fenerbahçe'nin şu anda harcama limiti konusunda 82 milyon TL açığı bulunuyor. Sicil Kurulu'nun borç yapılandırma anlaşmasını kabul etmesi halinde Sarı-Lacivertliler 40 milyon TL'ye yakın artıya geçecek. Ali Koç, yaptığı son açıklamada Sicil Kurulu'ndan olumlu bir haber gelmesini beklediğini söylemişti.
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