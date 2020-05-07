Fenerbahçe'nin Bjelica teklifi ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü olmasına hemen hemen kesin gözüyle bakılan Nenad Bjelica’ya, Başkan Ali Koç’un gelecek yıl kongre olacağı için 1+3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenilmişti.
Koç’un, Bjelica’ya telefondan sözlü olarak yaptığı bu teklifinin sırasında, “İstediğin takımı kurman için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Başarılı olursan da karşılıklı fikir alışverişinde bulunup bizimle kalmaya devam edersin” dediği bildirilmişti. Tarafların kesin olarak anlaşma sağlaması halinde Bjelica’nın alacağı ücret de netleşmeye başladı. Dinamo Zagrep’de kısa sürede büyük başarılar kazanan Hırvat hocanın maaşına söz konusu dönemde yaklaşık 6 ay önce zam yapıldığı bildirildi.
Toplamda 1.8 milyon Euro’ydu...
Dinamo’nun, 48 yaşındaki hoca ile 6 kişilik teknik ekibine toplamda yıllık 1.8 milyon Euro verdiği ifade edildi. Hırvatistan’da maaşlar aylık olarak ödenirken bu rakamı seneye vurduğumuzda bu paranın 1.2 milyon Euro’sunu Bjelica’nın aldığı, kalanın ise yardımcıları arasında paylaştırıldığı belirtildi. Hırvatistan Milli Takımı’nın hocası Zlatko Dalic’ten (Senelik 1 milyon Euro) bile daha çok kazanan tecrübeli çalıştırıcı, bu maaşıyla da ülkenin en çok kazanan teknik adamı unvanını almıştı. Sarı- Lacivertliler’in ise bu doğrultuda Nenad Bjelica’ya benzer bir teklifte bulunup, kendisine senelik 1.5 milyon Euro civarında bir rakam önereceği gelen haberler arasında yer alıyor.Dinamo’nun, 48 yaşındaki hoca ile 6 kişilik teknik ekibine toplamda yıllık 1.8 milyon Euro verdiği ifade edildi. Hırvatistan’da maaşlar aylık olarak ödenirken bu rakamı seneye vurduğumuzda bu paranın 1.2 milyon Euro’sunu Bjelica’nın aldığı, kalanın ise yardımcıları arasında paylaştırıldığı belirtildi. Hırvatistan Milli Takımı’nın hocası Zlatko Dalic’ten (Senelik 1 milyon Euro) bile daha çok kazanan tecrübeli çalıştırıcı, bu maaşıyla da ülkenin en çok kazanan teknik adamı unvanını almıştı. Sarı- Lacivertliler’in ise bu doğrultuda Nenad Bjelica’ya benzer bir teklifte bulunup, kendisine senelik 1.5 milyon Euro civarında bir rakam önereceği gelen haberler arasında yer alıyor.
(Fanatik)
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