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  • Fenerbahçe'nin bir süre önce kapıyı gösterdiği Zanka, performansıyla büyülüyor
  • 10 Eylül 2020 Perşembe 12:46
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Fenerbahçe'nin bir süre önce kapıyı gösterdiği Zanka, performansıyla büyülüyor

Fenerbahçe'nin bir süre önce kapıyı gösterdiği Zanka, performansıyla büyülüyor

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Skorer

Fenerbahçe'de daha önce gözden çıkarılan Zanka, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansıyla adeta göz kamaştırdı. Tecrübeli stoper, teknik direktör Erol Bulut'un göreve başlamasıyla da kadroya döndü.

Danimarka’nın önceki akşam Kopenhag’da İngiltere ile oynadığı golsüz biten UEFA Uluslar Ligi maçında 90 dakika forma giyen ve Hary Kane’ye adeta adım attırmazken son dakikada çizgiden bir top çıkaran Zanka, büyük alkış topladı.

FENERBAHÇE’DE KALMAK İSTİYOR

Kopenhag’dan dün İstanbul’a dönen başarılı futbolcu, soruları kulübün kuralları gereği yanıtsız bıraktı. Zanka’nın yakın çevresine ise Fenerbahçe’de kalmak istediğini söylediği aktarıldı. Geçen sezon devre arası sürpriz şekilde Fortuna Düsseldorf’a kiralanan Zanka, Erol Bulut’un göreve gelmesiyle kadroya dönerken hazırlık maçlarında yer aldı.

Bir ara eski kulübü Kopenhag’a gideceği ileri sürülen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu düşüncede olmadığı ve kariyerine Fenerbahçe forması altında devam etmek istediği vurgulandı. 

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