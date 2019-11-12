Fenerbahçe'nin başarısında Vedat Muriqi'in dikkat çeken istatistiği!

Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol atan Vedat Muriqi, kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir transfer süreci sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da dikkat çekiyor.

Sadece ceza sahası çevresinde aktif olmayan 25 yaşındaki santrfor, sürekli hareket ederek hem rakip savunmanın dengesini bozuyor hem de takım arkadaşlarına alan açıyor. Muriqi bunların da ötesinde arkadaşlarını pozisyona sokuyor! Dünya futbolunda futbolda yeşil sahada roller arasındaki keskin çizgiler ortadan kalkarken bireysel performansların yerini de kolektif oyun aldı.

Avrupa ve dünyanın önde gelen santrforları takımlarına sadece gol atarak katkı vermenin dışında mobil ve hareketli oyunlarıyla katkı sağlarken Robert Lewandowski, Harry Kane gibi santrforlar hem oynuyor hem de yanındakileri oynatıyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Muriqi de yıldız golcülerin izinden gidiyor.

11 HAFTADA 17 POZİSYON ÜRETTİ

Bu sezon attığı 7 golle Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu durumundaki Muriqi, takım arkadaşlarına da güven veriyor. Kosovalı yıldız geride kalan 11 haftada takım arkadaşlarını 17 kez pozisyona soktu. Yüzde 70'lik pas isabet oranını yakalayan 25 yaşındaki santrfor ayrıca rakip yarı sahasında da yüzde 60'lık pas isabet oranıyla oynadı.

(Habertürk)