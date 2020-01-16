Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

AKŞAM / Orçun ÖZATEŞ

82 milyon TL’lik limit aşımını kapatmadan yeni transferlere lisans çıkaramayacak olan F.Bahçe, 31 Ocak’a kadar bu sorunu çözmek için tüm olasılıkları masa yatırmış durumda. TFF Lisans Kurulu tarafından özel bankalarla yaptığı anlaşmanın onaylamasını bekleyen Kanarya’nın şu anda yapması gereken en önemli hamle mevcut kadrodaki oyuncuların satışının gerçekleşmesi olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, kendi aralarında yaptığı toplantıda sürpriz bir oyuncunun satışını gündeme getirdi.

ZAJC VE RAMİ SATIŞ LiSTESiNDE

Bu isim takımın en çok kazanan ve talipleri olan futbolcusu durumundaki Max Kruse… Alınan bu karar Alman oyuncunun menajeri ile de paylaşıldı. Bu gelişme sonrası İstanbul’a gelen Kruse’nin menajeri oyuncusuna gelen teklifleri yetkililere iletti. Sarı-Lacivertliler, TFF Lisans Kurulu’nun vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe yönetimi, Kruse’ye gelen teklifleri de masaya yatırdı. Fenerbahçe’nin satmayı planladığı diğer oyuncular ise Zajc ve Rami… Bu iki oyuncu için gelen teklifler değerlendiriliyor.

KENDİSİ KALKAN GÖREVi GÖRDÜ

Fortuna Düsseldorf teknik direktörü Friedhelm Funkel, Max Kruse’nin ayrılışını Werder Bremen’in içinde bulunduğu krizin ana nedeni olarak tanımladı. Weser Courier’e verdiği röportajda Alman teknik adam, “Kruse takım arkadaşlarını yanına aldı, genç insanlar onun gölgesinde büyüdü, takım arkadaşları için koruyucu bir kalkan görevi gördü” dedi. Kruse için Funkel “Son yıllarda Werder Bremen için ölçüt oldu. Neredeyse tüm ekibin hayatını şekillendiren adamdı. kruse Bremen için her anlamda kayıp” dedi.