Fenerbahçe'nin asıl eksiği kulübede kaybolan yıldızlar

Sarı-lacivertliler neredeyse ezberlenen bir 11'le sahaya çıkarken, kulübeden oyuna dahil olan isimlerden şuana kadar beklenen verim alınabilmiş değil. Teknik direktör Ersun Yanal, ilk 7 haftada tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanırken, sadece Ferdi Kadıoğlu ortaya bir fark koydu. Genç yıldız, ilk haftada 1 gol kaydederken, hemen ardından yaptığı asistle de kritik Başakşehir galibiyetinde önemli rol oynadı. Kulübeden gelen Zajc, Alper, Mevlüt bir varlık gösteremedi.

Teknik heyet ne yapıyor?

Mevlüt 3 maçta 25, Zajc 3 maçta 85, Alper 2 maçta 24 dakika forma şansı bulurken skora etki edemedi. Asıl kayıplar ise geçen sezon devre arasında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Tolgay, Serdar ve Sadık oldu.

Yanal, eski prensi Tolgay'a bu sezon sadece 2 kez şans tanırken, tecrübeli oyuncu toplam 6 dakikalık performansıyla bile eleştiri toplamayı başardı! Stoperler, Serdar Aziz ile Sadık ise mevkilerini Jailson'a kaptırdıkları için seyirci pozisyonundan öteye geçemedi. Tepkiler şimdilik kayıpları oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşsa da Ersun Yanal ve ekibinin kulübeden neden verim alamadığı yüksek sesle dillendiriliyor.

(Türkiye)