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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 17:24
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor kadrosunda Diego Perotti de yer aldı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor kadrosunda Diego Perotti de yer aldı

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Perotti de kafilede yer aldı. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise kadroya alınmadı.

Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Altay, Harun, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Valencia, Samatta, Cisse, Ademi

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