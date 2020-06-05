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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 08:00
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Fenerbahçe'nin anlaştığı Erol Bulut için Dinamo Kiev iddiası

Fenerbahçe'nin anlaştığı Erol Bulut için Dinamo Kiev iddiası

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F.BAHÇE'NİN prensip anlaşması vardığı Erol Bulut ile ilginç bir iddia ortaya atıldı.

AKŞAM

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre; Dinamo Kiev’in listesinin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. 45 yaşındaki tecrübeli isim ise yeni sezonda F.Bahçe’yi çalıştırmak istiyor.

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