  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 16:06
  • |
  • 14 Şubat 2020 Cuma 16:44

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Paylaş

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar kadroya dahil edilmezken, kafilede uzun bir sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından son antrenmanlarda yer alan Hasan Ali Kaldırım, Ankara'daki kamp kadrosunda yerini alırken, sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar Ankara'ya götürülmedi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Michael Schumacher'in son halinin basına sızdırıldığı ve 1 milyon pound istendiği iddia edildi

title

UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği anlaşması imzalandı

title

Shane Larkin sakatlığı sebebiyle A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Kupa Maçının Oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı´nın Zemini Karla Kaplandı

SPOR GÜNDEMİ

Flaş! Schumacher'in son hali basına sızdırıldı
Flaş! Schumacher'in son hali basına sızdırıldı

Flaş! Schumacher'in son hali basına sızdırıldı

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve fotoğrafın yayınlanmaması için para istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ve Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu
Ve Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Ve Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray’a transferi yatan Arda Turan’a Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds talip oldu. Tecrübeli futbolcu, Japonya’dan gelen bu teklife sıcak bakıyor.

Nazar değdi! Shane Larkin'den kötü haber
Nazar değdi! Shane Larkin'den kötü haber

Nazar değdi! Shane Larkin'den kötü haber

A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Göztepe müthiş teklifi reddetti
Göztepe müthiş teklifi reddetti

Göztepe müthiş teklifi reddetti

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yunan ekibi Olympiakos’un 19 yaşındaki Efe Binici için yaptığı teklifi reddetti.

Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...
Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...

Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi alarm
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi alarm

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi alarm

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, bu 3 ismi özel olarak uyardı.

Sergen Yalçın'dan stoperlere özel uyarı
Sergen Yalçın'dan stoperlere özel uyarı

Sergen Yalçın'dan stoperlere özel uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde savunma oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.