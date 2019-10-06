Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'nin alamadığı Hatem Ben Arfa'yı Mustafa Denizli kapıyor

Fenerbahçe'nin alamadığı Hatem Ben Arfa'yı Mustafa Denizli kapıyor

Fenerbahçe'nin alamadığı Hatem Ben Arfa'yı Mustafa Denizli kapıyor

İtalyan basını, Fenerbahçe’nin uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Hatem Ben Arfa’nın, Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı İran kulübü Tractor Sazi’den 1,8 milyon Euro’luk teklif aldığını yazdı.

Rennes ile sözleşmesi bittikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan 32 yaşındaki Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın adı, geçtiğimiz yaz uzunca bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul etmişti. Hâlen boşta olan 32 yaşındaki 10 numarayla ilgili İtalya'dan gelen son haberse bomba etkisi yarattı.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı İran kulübü Tractor Sazi'nin bonservisi elinde olan dünyaca ünlü oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro önerdiğini yazdı. Ben Arfa'nın bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise büyük merak konusu.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünl

Mersin´de Çocuğa Atılan Tokat Türkiye´yi Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akciğer rahatsızlığı olanlar dikkat! Bu meyveyi tüketenler iyileşiyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…