Fenerbahçe'nin açtığı pankarta ceza geliyor!

Süper Lig müsabakaları statüsünün 13. maddesinde ; "Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir" ifadeleri yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izinsiz pankartla çıkan sarı lacivertlilere talimatlara göre 24 bin TL para cezası verilmesi bekleniyor.
Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına maç sonrasında tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor maçı öncesinde de flaş bir harekete imza attı.
PFDK, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a, Federasyon'un izni olmadan sahaya 'El değmemiş temiz bir lig istiyoruz' yazılı pankartla çıktıkları gerekçesiyle ceza kesti.
Ersun Yanal ise maç öncesinde, "Futbol birleştiriciliği olan, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın büyük kitleleri bir araya getiren bir oyun. Endüstriyel futbolun bir takım ayarlara ihtiyacı var. Umarım ülkemizde de hümanist, toplumları yakınlaştıracak, ayrım yapılmayan bir durum olur." ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
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