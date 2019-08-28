Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro istediği Miha Zajc için Krasnodar 4 milyon Euro teklif etti
Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Miha Zajc’a Krasnodar talip oldu. Rus ekibi, Zajc için Sarı-Lacivertlilere 4 milyon Euro önerirken Fenerbahçe 6 milyon Euro talep ediyor.
Rusya Premier Ligi’nde 14 puanla lider konumda olan Krasnodar, Sloven oyuncu için Sarı-Lacivertliler’in kapsını 4 milyon euro ile çalmaya hazırlanıyor ancak F.Bahçe’nin 25 yaşındaki oyuncu için belirlediği bonservis bedeli 6 milyon euro. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe’nin maddi anlamda da eli rahatlayacak.
(Güneş)