Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklifler yağarken Ersun Yanal'dan 2 isme izin çıkmadı

ERSUN YANAL SADECE HARUN VE FERDİ'NİN GİDİŞİNE ONAY VERMEDİ

Ersun Yanal’ın fazla forma şansı vermediği oyunculardan Harun Tekin’e teklifler gelirken, tecrübeli teknik adamın öğrencisini bırakmayacağı belirtildi. Harun’un dışında Fenerbahçe taraftarlarının kadroda görmek istemediği Alper Potuk, Trabzonspor’n kapısından dönen Murat Sağlam, takımdan ayrılması artık kesinleşen Mehmet Ekici ve genç yetenek Ferdi Kadıoğlu gibi isimler birçok kulüp tarafından resmi olarak istenirken, Yanal’ın Harun Tekin’le birlikte Ferdi Kadıoğlu’nun da gidişine onay vermediği bildirildi.

Sezon başında Marsilya ile bağlarını koparıp transfer edilen Adil Rami’nin de eşyalarını topladığı ifade edilirken, 34 yaşındaki stoperin Metz’le flört halinde olduğu kaydedildi.