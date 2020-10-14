Fenerbahçe'nin 3 frikikçisi belli oldu

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Haydi çocuklar! Haydi çocuklar! A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.

İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...

Liverpool'un 7-2'lik yenilgisi Fenerbahçe'yi yaktı! Liverpool'un 7-2'lik yenilgisi Fenerbahçe'yi yaktı! Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.

Fatih Terim: 'Bu takımı ayağa kaldıracağım' Fatih Terim: 'Bu takımı ayağa kaldıracağım' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli arada hem ekibini hem de tüm takımı kendine getirdi.

Elneny Beşiktaş'a bu yüzden gelmiş! Elneny Beşiktaş'a bu yüzden gelmiş! Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.