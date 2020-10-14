Fenerbahçe'nin 3 frikikçisi belli oldu

Fenerbahçe'de teknik heyet maçlarda serbest vuruşları kimlerin kullanacağına karar verdi.
Kaleyi direkt karşıdan gören pozisyonlarda topun başında Sosa olacak. Mesafe uzayınca Pelkas devreye girecek.
Sağ ve sol kenarlardaki vuruşları ise kesmeyi iyi yapan Caner'in kullanacağı öğrenildi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...
Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli arada hem ekibini hem de tüm takımı kendine getirdi.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.
Galatasaray'da çanlar iki yıldız için çalıyor. Fatih Terim, yetersiz performansları yüzünden büyük tepki toplayan iki oyuncuyla görüşerek sahaya konsantre olmalarını isteyecek. Olumlu bir değişim gözlenmezse ikisi de kadro dışı bırakılacak.