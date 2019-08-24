Fenerbahçeliler'in goldeki 'kural hatası' isyanı!

Başakşehir'in Fenerbahçe'ye Enzo Crivelli ile attığı golde, sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan kural hatası olduğuna dair itirazlarda bulundu.

Mücadelenin 32. dakikasında kaleci Mert Günok'ün hızlı başlattığı kale vuruşu sonrasında sağ kanatta topla buluşan Enzo Crivelli, ceza sahası içerisine girdikten sonra altıpasın hemen dışından kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden topu ağlarla buluşturdu.

Golden önce Mert Günok'un kullandığı aut atışının topun durmadan kullanıldığı iddia edildi.

OYUN KURALLARI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan 'Oyun Kuralları' kitabında aut atışıyla ilgili olarak 'Kale Vuruşu' bölümünün 'Yöntem' kısmında; "Top hareketsiz durmalıdır ve savunma yapan takımın bir oyuncusu tarafından kale alanı içerisinde herhangi bir noktadan vuruş yapılmalıdır." ibaresi bulunuyor.

(Sporx)