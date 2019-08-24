Fenerbahçeliler'in goldeki 'kural hatası' isyanı!

Mücadelenin 32. dakikasında kaleci Mert Günok'ün hızlı başlattığı kale vuruşu sonrasında sağ kanatta topla buluşan Enzo Crivelli, ceza sahası içerisine girdikten sonra altıpasın hemen dışından kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden topu ağlarla buluşturdu.
Golden önce Mert Günok'un kullandığı aut atışının topun durmadan kullanıldığı iddia edildi.
OYUN KURALLARI NE DİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan 'Oyun Kuralları' kitabında aut atışıyla ilgili olarak 'Kale Vuruşu' bölümünün 'Yöntem' kısmında; "Top hareketsiz durmalıdır ve savunma yapan takımın bir oyuncusu tarafından kale alanı içerisinde herhangi bir noktadan vuruş yapılmalıdır." ibaresi bulunuyor.
(Sporx)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye Enzo Crivelli ile attığı golde, sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan kural hatası olduğuna dair itirazlarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın Atalanta'ya transferi, oyuncunun kulüp ile anlaşamaması nedeniyle yattı.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti