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Fenerbahçeliler ekran başına...

Fenerbahçeliler ekran başına...

Akşam TV'de 15:30'da ekrana gelecek Hat-Trick programında bugün Fenerbahçe ele alınacak.

Enes Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayında Akşam Gazetesi editörleri Orçun Özateş ve Tamer Ayeri, bugün saat 15:30'da sporseverlerle buluşuyor. Damien Comolli'nin takımdaki durumu ne olacak? Mukavelesi biteceklerden kalacaklar olacak mı? Kimler transfer edilebilir? Mali koşullar yüzünden Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men gelir mi? Derbi kaybetmemek başarı mı? Taraftar bu sezon takım kötü olsa da maçlara geldi, seneye de aynı şey olur mu? Orçun Özataş ve Tamer Ayeri canlı yayında bu sorulara yanıt verecek. Akşam TV'den canlı yayınlanacak programda Hat-Trick yorumcuları sizlerden gelen soruları da yanıtlayacak

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