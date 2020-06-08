Fenerbahçeli yıldızın yeni adresi belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan Çalhanoğlu sürprizi Galatasaray'dan Çalhanoğlu sürprizi Galatasaray, Çalhanoğlu ailesinden 17 yaşında olanı kadrosuna katıyor.

Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! Ayrılıyor... Fenerbahçeli yıldız tercihini yaptı! Ayrılıyor... Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı deneyimli sağ bek Mauricio Isla tercihini yaptı. Sarı-lacivertli ekiple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Şilili futbolcunun yeni adresi Arjantin olacak.

Milli futbolcu için kıyasıya rekabet! Milli futbolcu için kıyasıya rekabet! Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...

Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya! Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya! İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.

Sahaya atlayan Türk Youtuber'a kötü haber Sahaya atlayan Türk Youtuber'a kötü haber Geçtiğimiz sene Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 3 kişi hakkında birer yıldan üçer yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Galatasaraylıların gözü bu haberde! Para geliyor... Galatasaraylıların gözü bu haberde! Para geliyor... Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen Alex Telles'e Manchester City'nin talip olduğu belirtildi.