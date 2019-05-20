Fenerbahçeli taraftarlarla Ergin Ataman tartıştı

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında CSKA Moskova, ilk yarıyı 44-42 önde tamamladı. Çekişmeli geçen maçın sonunu daha iyi oynayan Rusya temsilcisi, sahadan 91-83 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Tarihinde 3. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ilk kez şampiyon olma fırsatını kullanamadı.

CSKA Moskova'dan 8. Şampiyonluk

Son 17 sezonun 16'sında Dörtlü Final'de mücadele eden CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 8. şampiyonluğunu elde etti.

Rusya temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'dan sonra 2019'da da kazandı.

CSKA Moskova, kazandığı son iki şampiyonluğu da Türk takımlarına karşı elde etti. Rus ekibi, 2016'da Fenerbahçe'yi finalde yendikten sonra 2019'da Anadolu Efes'i mağlup etti.

Ataman ilk kez final kaybetti

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde ilk defa Avrupa finali kaybetti.

Daha önce Avrupa'da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası'nın finallerinden zaferle ayrılan Ataman, ilk kez kupayı son maçta kaybetme üzüntüsü yaşadı.

Anadolu Efes sezonu kupayla taçlandıramadı

Anadolu Efes, tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için son adımı atamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Geçen sezon ligde normal sezonu 16. ve son sırada bitiren, bu yıl ise yaptığı yatırımla finale kadar gelerek büyük bir başarı elde eden lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın zirvesine çıkmayı son maçta kaçırdı.

Türk takımları 3. kez finalde yenildi

Türk takımları, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez final kaybetti.

Fenerbahçe, 2016 ve 2018'de, Anadolu Efes ise 2019'da final oynamasına rağmen şampiyonluğa uzanma fırsatını kullanamadı.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan destek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı salondan izledi.

Anadolu Efes'i bu zorlu maçta yalnız bırakmayan Türkoğlu, lacivert-beyazlı takıma destek oldu.

Fenerbahçeli taraftarlarla Ergin Ataman tartıştı

Fenerbahçeli taraftarlar, final maçında Anadolu Efes'e destek verirken, başantrenör Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Maçın son saniyelerinde aleyhine küfürlü tezahürat yapan sarı-lacivertli taraftarlara Ataman sert bir tepki verdi. Tecrübeli başantrenör, tribünlerle kısa süreli tartışma yaşadı.

Anadolu Efesli taraftarlar da Fenerbahçelilere tepki verdi ve taraftar grupları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın çıktığı bölgeye giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da taraftarlardan sakin olmalarını istedi ve olay daha da büyümeden yatıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca ise Anadolu Efes'i destekledi.

Larkin'in performansı yeterli olmadı

Anadolu Efes'in başarısında başrol oynayan ABD'li oyuncu Shane Larkin'in müthiş performansı şampiyonluk için yeterli olmadı.

Fenerbahçe Beko maçında 30 sayı atan Larkin, CSKA Moskova potasına da 29 sayı gönderdi. İki maçta toplam 59 sayı atan Larkin'in bu performansı, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getiremedi.

CSKA Moskova kupasını aldı

CSKA Moskova, şampiyonluk kupasını aldı.

Maçın ardından saha içine kurulan platformda CSKA Moskovalı oyunculara kupayı Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu verdi.

Anadolu Efes'e de ikincilik kupası takdim edildi.

Clyburn, MVP seçildi

CSKA Moskova'nın ABD'li forveti Will Clyburn, Dörtlü Final'in "En Değerli Oyuncusu (MVP)" oldu.

Maçı 20 sayıyla tamamlayan Clyburn, basın mensuplarının oylarıyla MVP seçildi.

Clyburn, ödülünü alırken tribünlerden "Larkin" sesleri yükseldi. Taraftarlar, Larkin'in ödülü alması gerektiğini düşünse de MVP ödülü şampiyon takımın oyuncusuna veriliyor.