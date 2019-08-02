Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Fenerbahçe yönetimi uzun süredir Kolarov'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, sarı lacivertliler bonservis sorununu çözmek adına menajer Mirsad Türkcan adına girişimlerine devam ediyor. Sarı lacivertliler Kolarov'un yaşı gereği Roma'nın talep ettiği 4 milyon euro bosnervis bedeline sıcak bakmazken, İtalyan kulübünün paylaşımı kafaları karıştırdı.
Roma yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa'ya kampa giderken, kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Kolarov'un yakın çekimde taraftarların formalarını imzalarken görüntülenmesi ve paylaşımda el sallayan emojinin yer alması Fenerbahçe taraftarlarını da heyecanlandırdı.
(Futbol Arena)
Fenerbahçe taraftarlarının haftalardır merakla beklediği Kolarov ile ilgili Roma'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor Kulübü, Portekiz'in Sporting CP takımı oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i bir yıllığına kiraladı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.
Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, temsilcilerin TFF için çok önemli olduğunu belirterek, "TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla hukuk müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.
Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.
Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'a geldi.