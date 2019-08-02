Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

SPOR GÜNDEMİ

Heyecanlandıran Kolarov paylaşımı Heyecanlandıran Kolarov paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarının haftalardır merakla beklediği Kolarov ile ilgili Roma'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'dan transfer açıklaması Trabzonspor'dan transfer açıklaması Trabzonspor Kulübü, Portekiz'in Sporting CP takımı oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i bir yıllığına kiraladı.

Deniz Türüç Fenerbahçe'de Deniz Türüç Fenerbahçe'de Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.

Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

'Tertemiz koridorlar istiyoruz' 'Tertemiz koridorlar istiyoruz' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, temsilcilerin TFF için çok önemli olduğunu belirterek, "TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla hukuk müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray... Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray... Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.