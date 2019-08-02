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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 22:37
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 22:48

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

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Fenerbahçe taraftarlarının haftalardır merakla beklediği Kolarov ile ilgili Roma'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe yönetimi uzun süredir Kolarov'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, sarı lacivertliler bonservis sorununu çözmek adına menajer Mirsad Türkcan adına girişimlerine devam ediyor. Sarı lacivertliler Kolarov'un yaşı gereği Roma'nın talep ettiği 4 milyon euro bosnervis bedeline sıcak bakmazken, İtalyan kulübünün paylaşımı kafaları karıştırdı.

Roma yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa'ya kampa giderken, kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Kolarov'un yakın çekimde taraftarların formalarını imzalarken görüntülenmesi ve paylaşımda el sallayan emojinin yer alması Fenerbahçe taraftarlarını da heyecanlandırdı.

(Futbol Arena)

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Heyecanlandıran Kolarov paylaşımı
Heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Fenerbahçe taraftarlarının haftalardır merakla beklediği Kolarov ile ilgili Roma'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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