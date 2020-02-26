Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki: Yeter artık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesi tur için iddialı konuştu. Buruk, "İlk maçta beklenen futbolumuzu sergileyemedik. Rövanşta turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.

11 yıllık hasret bitiyor! Nihat Özdemir az önce açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.