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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 23:50
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 23:53

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki: Yeter artık

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki: Yeter artık

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Basketboldaki derbi maçını salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Basketboldaki derbi maçını salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Mücadele sonrası hızlı adımlarla salonu terk eden Koç’a, “Yeter artık Başkan” diye bağırıldı. Futboldaki derbi yenilgisi sonrasında basketbolda da Galatasaray karşısında büyük bir hüsran yaşandı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha

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FLAŞ! Taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki
FLAŞ! Taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki

FLAŞ! Taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki

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