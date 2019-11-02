Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı

Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı

Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı

Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon Galatasaray'la deplasmanda oynanan derbi öncesi tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'i andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koray Şener'in ölümünün birinci yıl dönümünde Ülker Stadı'nda düzenlenen anma töreninde, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 UNIFEB) üyelerinin Şener'in kombine biletinin bulunduğu koltuğa çelenk ve karanfil bıraktığı ifade edildi.     

Törenin ardından Kocaeli'ye hareket eden taraftarların, burada Koray Şener Kütüphanesi'nin açılışına katılacağı ve daha sonra Şener'in kabrini ziyaret edecekleri kaydedildi.     

Sarı-lacivertli taraftar Koray Şener, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den manidar paylaşım!
Demet Özdemir'den Can Yaman itirafı
Ameliyat olacağını duyurdu: İki çocuğa kim bakacak?
Serenay yerine Bensu 
<p>Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resulayn ilçesinde, temiz içme suyu temini

Barış Pınarı Harekatı İle Terörden Temizlenen Rasulayn´da Su Kuyusu Açıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muğla'daki o sırrı nükleer fizikçiler çözdü! Heyecanlandıran araştırma

Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)