Fenerbahçeli taraftarlar gelecek sezon Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istemiyor

Kadro tercihi ve oyun anlayışıyla gelecek sezon takımın başında Yanal’ı görmek istemeyen taraftarlar, çok güvendikleri Koç’a da isyan etti

14 MAÇTA SADECE 19 PUAN

FENERBAHÇE’DE yaşanan kötü durumdan çıkamamanın faturası Ersun Yanal’a kesildi. 29. hafta itibariyle düşme hattının 5 puan üzerinde 33 puanda 14. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler’de kriz var. Taraftarın baskısı üzerine başkan Ali Koç’un takımı emanet ettiği Yanal, görevine başladığından bu yana verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. “Sezonun ikinci yarısının lideri olacağız” demesine rağmen 14 maçta sadece 19 puan alabilirken, takımı küme düşme hattından uzaklaştıramadı.

ÜMRANİYE’YE İKİ KEZ YENİLDİ

BEŞİKTAŞ ve Galatasaray derbisi sonrası alınan beraberliklerle mutlu olan tecrübeli çalıştırıcının vaat ettiği ofansif futbol da gerçekleşmedi. 14 maçta 20 gol atarken, 18 kez de topu ağlarında gördü. Türkiye Kupası’nda da her iki maçta 1. Lig ekibi Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek veda eden Yanal, Sarı-Lacivertliler’in tarihine ‘alt lig takımına her iki maçta da yenilerek elenen teknik adam’ olarak geçti. Arkasında olan taraftar desteğini de kaybeden Yanal, sosyal medyada yerden yere vuruldu.

NE DEDİYSENİZ YAPTIK… HAK ETMEDİK

KADRO tercihi ve oyun anlayışıyla gelecek sezon takımın başında teknik direktör olarak Ersun Yanal’ı görmek istemeyen taraftarlar, çok güvendikleri Ali Koç yönetimine de isyan etti. “Forma dediniz aldık, kombine dediniz aldık, maça gelin dediniz geldik, FENER OL dediniz olduk… Sonuç bu mu? Bunu hak etmiyoruz” diyen Sarı-Lacivertli renklere gönül verenler, transferden sorumlu tutukları Damien Comolli’nin takımla olan ilişkisinin kesilmesini talep etti.

(Güneş)