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  • Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a ateş püskürdü: Al vizyonunu da git bu kulüpten!
  • 15 Mart 2020 Pazar 10:16
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  • 15 Mart 2020 Pazar 10:20

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a ateş püskürdü: Al vizyonunu da git bu kulüpten!

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a ateş püskürdü: Al vizyonunu da git bu kulüpten!

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Fenerbahçe'nin dün akşam deplasmanda 9 kişilik Konyaspor'a 1-0 yenilmesinin ardından taraftarlar adeta çılgına döndü. Ali Koç'a destek veren taraftarlar dahi mağlubiyet sonrası başkana cephe aldı. Sarı-Lacivertliler sosyal medyada Ali Koç'a adeta ateş püskürdü.

Fenerbahçe’de Ali Koç’a destek veren taraftarlar Konyaspor yenilgisi sonrası başkana cephe aldı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon düşme tehlikesi yaşandığı dönemde bile mali konularda atılan adımlar ve yeniden yapılanma süreci nedeniyle Koç’a desteğini esirgememişti. 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray karşısında alınan yenilgi taraftarı çılgına çevirmişti. Dün akşam da 9 kişilik Konyaspor’a mağlup olunması yapılan onca transfere rağmen lige çok erken havlu atılması Sarı-Lacivertliler’i isyan noktasına getirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe’nin kaybetmesi kadar oynadığı kötü futbol ve şut atamadan maçı tamamlaması da Koç’a olan öfkeyi artırdı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde #alikoçistifa başlığı bir numaraya yükseldi.

İşte o mesajlardan bazıları:

“Al vizyonunu da git bu kulüpten, yazıklar olsun ya”

“Son 2 yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek olduk... Senin bize layık gördüğün Fenerbahçe bu...Yeter artık”

“Siz onun vizyonunu daha anlayamamışsınız daha küme düşürecek büyük vizyon başkan”

“Hayal ettiği Fenerbahçe buymuş galiba. Her branşta rezalet sonuçlar. Bravo Başkan. Her sene daha da kötüsünü yaşattığın için!’’

“Eminim ki şu maçtan sonra bile Ali Koç’u savunacak milyonlarca Fenerbahçeli var. Ama şuna da eminim ki onlar Fenerbahçeli değiller”

(Fanatik)

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