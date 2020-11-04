Fenerbahçeli Serdar Aziz büyük bir sürprize imza attı

Milliyet

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan fakat Sarı Lacivertli formayla kariyerine devam etme kararı alan tecrübeli stoper Serdar Aziz büyük bir sürprize imza attı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan fakat Sarı Lacivertli formayla kariyerine devam etme kararı alan tecrübeli stoper Serdar Aziz büyük bir sürprize imza attı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Serdar Aziz yeni takımında istenilen seviyeye bir türlü ulaşamadı. Sakatlıklar ve yeni transferlerin gölgesinde kalan Serdar Aziz'in Erol Bulut tarafından tercih edilmeyeceği belirtiliyordu.

Serdar Aziz'in adı yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş ile sıklıkla anılıyordu. Beşiktaş'ta transferin son gününde listesine dahil olan isimlerden biri de Serdar Aziz olmuştu. Beşiktaşlı yöneticilerin Serdar için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun F.Bahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini iletmişlerdi.

Son dakikada yaşanan bu gelişme, tarafların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken görüşmeler sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe'de kalan Serdar Aziz ise teknik heyeti şaşırtmaya devam ediyor.

Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe'nin birçok transferinin açıklanmadığı veya hazır olmadığı ortamda maça ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Göztepe ve ardından Antalyaspor deplasmanında da 90 dakika forma giydi ve bu sezon 270 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Uruguaylı Mauricio Lemos ise 4 maçta forma giydi ve 355 dakika sahada kaldı. Serdar Aziz, Konyaspor karşısında maça 11'de başlayıp karşılaşmanın tamamında forma giyerse yeni transfer Lemos'tan daha fazla süre almış olacak.

Lemos ve Tisserand’ın transferi sonrası takımdan gönderileceği iddia edilen Serdar Aziz pes etmedi ve formayı kaptı. Serdar Aziz'in hırslı görüntüsü teknik heyetini beğenisini topladı.

Takımdaki forma rekabetinin olumlu yansımalarını gören Erol Bulut'un yüzü gülüyor. Antalya’da Lemos’u yedek bırakan Erol Bulut, Serdar’ı 11’e aldı. Tecrübeli yıldız futboluyla alkış topladı.

Erol Bulut'un Kadıköy'deki maçlarda değil deplasman maçlarında Serdar Aziz'i tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı 4 deplasman maçının 3'ünde Serdar Aziz 11'de başlarken Lemos sadece Galatasaray deplasmanında 11'de başladı.

Kadıköy'deki maçlarda ise Erol Bulut'un tercihi Mauricio Lemos oldu. Hatayspor, Karagümrük ve Trabzonspor maçlarında Uruguaylı stoper ilk 11'de başladı. Konyaspor maçında ise Erol Bulut'un hangi oyuncuyu tercih edeceği merak konusu oldu.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilen Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Erol Bulut'un Serdar Aziz'den son derece memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Serdar Aziz 4 gole atarken bu sezon oynadığı 3 maçta Göztepe deplasmanında kaydettiği kritik golle takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer almıştı.

Savunmasının yanında skorer kimliğiyle de ön plana çıkan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı büyük merak konusu. İyi bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin Serdar Aziz ile yollarını ayırabileceği iddia ediliyor.