Fenerbahçeli Pelkas Yunan basınında manşetleri süsledi

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla bu hafta sonu da devam etti. Kadrosuna kattığı isimlerle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, dün gece Göztepe'ye konuk oldu. Erol Bulut yönetiminde İzmir ekibiyle karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin golleri Sosa, Pelkas ve Serdar Aziz'den gelirken, Göztepe'nin gollerini Guilerme kaydetti.
Sarı Kanaryalar’ın PAOK’tan transfer ettiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul’a gelerek kendisini yeni takımına bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından yeniden milli takıma katılmak için ülkesine dönmüştü. PAOK’un kaptanı olan ismin Fenerbahçe’ye transfer olması kadar, milli arada yaşanan bir başka gelişme daha ülkesinde gündemi meşgul etti. Atina-İstanbul arası uçuşlarda pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlı hal nedeniyle sarı-lacivertlilerin özel uçak göndertip Pelkas’ı aldırdığı haberleri ses getirdi.
GOL SONRASI YUNANİSTAN'DAN YANKILAR
Kosova maçıyla birlikte yaşanan bu gelişmenin ardından Dimitris Pelkas’ın ayağının tozuyla İzmir’de çıktığı maçta Göztepe filelerini sallaması, futbolcunun Yunanistan’da yeniden gündemi meşgul etmesini sağladı. Yunan basınında şu satırlara yer verildi:
SDNA
Pelkas Fenerbahçe’deki ilk maçında bir kafa golü kaydetti. Yeni takımının formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı.
ENIKOS
Dimitris Pelkas Türkiye’de gollü bir açılışa imza attı. Eski PAOK kaptanı kilit bir rolde oynadı, en iyi şekilde başlangıcı yaptı.
INPAOK
Dimitris Pelkas Fenerbahçe formasıyla ideal açılışı yaptı. PAOK’lu eski futbolcu Göztepe maçına ilk 11’de başladı ve golünü attı
METROSPORT
Eski PAOK’lu oyuncu sadece ilk 11’de başlamadı, aynı zamanda ilk golünü de atmayı başardı. Bulut’un takımı 3-2 kazandı.
GAZZETTA
Fenerbahçeli Pelkas’tan gollü başlangıç. Fenerbahçe’de golle buluşması sadece 51 dakikasını aldı, kafayla golünü attı.
SPORT24
Fenerbahçe’ye imza attıktan sayılı günler sonra sahaya çıktığı Bulut’un takımındaki ilk maçında golünü kaydetti, hem de kafayla attı.
GALANO LEFKO
Pelkas ilk karşılaşmasında çaktı. İlk golünü atması sadece 51 dakika sürdü, iyi bir başlangıç yaptı.
ONSPORTS
Dimitris Pelkas, yeni takımı Fenerbahçe’de hesabı açtı. İlk maçında gollü bir başlangıç yaptı.
Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslan'da hedef, son iki maçta kaybedilen 5 puanın ardından bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak yeni başlangıç yapmak.
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Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında forvet transferi yapacaklarını açıklamasının ardından Siyah-Beyazlı yönetim, bonservisi Guangzhou'da bulunan Alan Carvalho'nun menajeriyle temasa geçti. Çin ekibine 1,5 yıllık kiralama teklifi sunulurken oyuncunun maaşının tamamı da karşılanacak.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.