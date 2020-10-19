Fenerbahçeli Pelkas Yunan basınında manşetleri süsledi

Milliyet

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Dimitris Pelkas'ın sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçında fileleri havalandırması, ülkesi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla bu hafta sonu da devam etti. Kadrosuna kattığı isimlerle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, dün gece Göztepe'ye konuk oldu. Erol Bulut yönetiminde İzmir ekibiyle karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin golleri Sosa, Pelkas ve Serdar Aziz'den gelirken, Göztepe'nin gollerini Guilerme kaydetti.

Sarı Kanaryalar’ın PAOK’tan transfer ettiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul’a gelerek kendisini yeni takımına bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından yeniden milli takıma katılmak için ülkesine dönmüştü. PAOK’un kaptanı olan ismin Fenerbahçe’ye transfer olması kadar, milli arada yaşanan bir başka gelişme daha ülkesinde gündemi meşgul etti. Atina-İstanbul arası uçuşlarda pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlı hal nedeniyle sarı-lacivertlilerin özel uçak göndertip Pelkas’ı aldırdığı haberleri ses getirdi.

GOL SONRASI YUNANİSTAN'DAN YANKILAR

Kosova maçıyla birlikte yaşanan bu gelişmenin ardından Dimitris Pelkas’ın ayağının tozuyla İzmir’de çıktığı maçta Göztepe filelerini sallaması, futbolcunun Yunanistan’da yeniden gündemi meşgul etmesini sağladı. Yunan basınında şu satırlara yer verildi:

SDNA



Pelkas Fenerbahçe’deki ilk maçında bir kafa golü kaydetti. Yeni takımının formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı.

ENIKOS



Dimitris Pelkas Türkiye’de gollü bir açılışa imza attı. Eski PAOK kaptanı kilit bir rolde oynadı, en iyi şekilde başlangıcı yaptı.

INPAOK

Dimitris Pelkas Fenerbahçe formasıyla ideal açılışı yaptı. PAOK’lu eski futbolcu Göztepe maçına ilk 11’de başladı ve golünü attı

METROSPORT

Eski PAOK’lu oyuncu sadece ilk 11’de başlamadı, aynı zamanda ilk golünü de atmayı başardı. Bulut’un takımı 3-2 kazandı.

GAZZETTA

Fenerbahçeli Pelkas’tan gollü başlangıç. Fenerbahçe’de golle buluşması sadece 51 dakikasını aldı, kafayla golünü attı.

SPORT24

Fenerbahçe’ye imza attıktan sayılı günler sonra sahaya çıktığı Bulut’un takımındaki ilk maçında golünü kaydetti, hem de kafayla attı.

GALANO LEFKO

Pelkas ilk karşılaşmasında çaktı. İlk golünü atması sadece 51 dakika sürdü, iyi bir başlangıç yaptı.

ONSPORTS

Dimitris Pelkas, yeni takımı Fenerbahçe’de hesabı açtı. İlk maçında gollü bir başlangıç yaptı.