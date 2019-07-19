Fenerbahçeli Miha Zajc'a bir talip daha
Fenerbahçe'nin bonservisi için 9 milyon euro istediği Miha Zajc'a Sampdoria ve Real Betis'ten sonra Premier Lig takımı Leicester City talip oldu.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton, Zajc için Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkabilir.
POGBA VE ERIKSEN ÖRNEĞİ
Zajc'ın toplu ve topsz alanda enerjik, aktif bir futbolcu olduğunun altı çizilirken maç başı 2.86 şut çektiği belirtildi. Bu istatistiğin Premier Lig'de Paul Pogba, Christian Eriksen, Gylfi Sigurdsson ve Aaron Ramsey gibi orta sahalarla eş değere sahip olduğu ve Sloven futbolcunun, Premier Lig'de sırıtmayacağı kaydedildi.
25 yaşındaki futbolcu için Sampdoria ve Betis, 6 milyon euro teklif etmiş ancak sarı lacivertli ekip teklifleri reddetmişti.
(Sporx)