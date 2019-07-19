Fenerbahçeli Miha Zajc'a bir talip daha

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton, Zajc için Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkabilir.

POGBA VE ERIKSEN ÖRNEĞİ

Zajc'ın toplu ve topsz alanda enerjik, aktif bir futbolcu olduğunun altı çizilirken maç başı 2.86 şut çektiği belirtildi. Bu istatistiğin Premier Lig'de Paul Pogba, Christian Eriksen, Gylfi Sigurdsson ve Aaron Ramsey gibi orta sahalarla eş değere sahip olduğu ve Sloven futbolcunun, Premier Lig'de sırıtmayacağı kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcu için Sampdoria ve Betis, 6 milyon euro teklif etmiş ancak sarı lacivertli ekip teklifleri reddetmişti.

(Sporx)