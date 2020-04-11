Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip yağıyor

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olantecrübeli forvet daha çok kupa maçlarında şans buldu. Ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Mevlüt’e Fransa Ligi’nden üç takım birden talip oldu. 33 yaşındaki oyuncuyu 2016-17’de formasını giydiği Metz ile Dijon ve Nice’in yakın takibe aldığı öğrenildi. Mevlüt’ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
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Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”
Tottenham taraftarları, Kosovalı forveti öve öve bitiremedi. Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin golcüsü Muriqi... İngiliz futbolseverler, Mou'nun onunla birlikte yeni Costa'sına kavuşacağını düşünüyor.
47 yaşındaki teknik adam, alt yapıyla yakından ilgileniyor Yeni sezonda bütçesini 15 milyon euroya düşürerek gençlere yönelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Yalçın'ın, alt yapı hocalarından Yasin Sülün'den sürekli bilgiler aldığı ve oyuncuların video antrenmanlarını izlediği belirtildi.
Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez iki ismi olan Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi. Fulham, Seri'yi, Southampton ise Lemina'yı tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor.
Football Ghana'nın haberine göre; Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah (31), F.Bahçe'yle anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'da Sörloth bereketi yaşanıyor. Avrupa basınına göre Bordo-mavili kulüp yıldız futbolcudan büyük para kazanacak.
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