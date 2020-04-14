Fenerbahçeli Max Kruse futbolun geri dönmesini istiyor

Liglere ara verilmesi, tüm futbolcuların yeşil sahaya olan özlemini artırdı.

Koronavirüs nedeniyle liglerin durdurulması, oyuncuların futbol özlemini çoğalttı.

Max Kruse, Denizli maçının 31. dakikasında sakatlanıp, Konya karşısında da forma giyemediği için onun özlemi daha da fazla.

Tecrübeli oyuncu, "Lige verilen bu arada sakatlığım geçti. Evde çalışmalara devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarım gibi ben de futbolu çok özledim. Bir an önce bu kötü durumun geride kalmasını istiyoruz. Yeniden sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)